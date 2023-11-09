روائع بليغ حمدي| اعتذار فنان سعودي قبل الحفل بساعات.. الأسباب والبديل

اجتمع فنانو أمسية روائع بليغ حمدي داخل مسرح الحفل لإجراء الاستعدادات الأخيرة للحفل قبل إقامته، الليلة، على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

سبب انسحاب طلال سلامة عن حفل روائع بليغ حمدي:

منذ بداية الإعلان عن الحفل تصدر الفنان السعودي طلال سلامة البوستر الخاص بالحفل، ولكنه لم يتواجد في “البروفات الخاصة بالحفل، وذلك بسبب اعتذاره عن الأمسية قبل ساعات من إقامتها عبر حسابه على موقع إكس “تويتر سابقًا”، قائلاً: "أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الوزير الشيخ تركي آل الشيخ، لمنحي شرف المشاركة في ليلة روائع الموسيقار بليغ حمدي، وأقدم اعتذاري الشديد للجمهور لعدم تمكني من ذلك بسبب صعوبة وصولي إلى موقع بروفات الحفل بالرياض، وأرجو من الله التوفيق لزملائي الكبار والقادم أجمل".

وكان البديل للفنان طلال سلامة في الحفل الفنانة مي فاروق، التي حضرت بالفعل البروفات الغنائية التي أشرف عليها المستشار تركي آل الشيخ، مساء أمس، عند زيارته لتحضيرات الحفل داخل وخارج المسرح ولقاء نجومه، والتقاط صورة تذكارية معهم ومع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي توجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.