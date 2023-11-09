نورهان تكشف حقيقة إرتداء الحجاب واعتزالها بعد عودتها من العمرة

ردت الفنانة نورهان عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام على الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، حيث نشرت نورهان عبر خاصية الاستوري صورة لها، قائلة: لم أعتزل ولم أتحجب ولا أنكر إن كنت أتمنى الأخيرة.

نورهان شعيب

وكانت نورهان نشرت صورة لها وهي تؤدي مناسك العمرة وترتدي الحجاب وعباءة بيضاء من أمام الكعبة، وتفاعل معها الجمهور بالدعاء بالقبول والعودة بالسلامة.

مسلسل يوتيرن 2022

وآخر أعمال نورهان شعيب مشاركتها في مسلسل يوتيرن، الذي عرض في رمضان 2022، والذي تدور أحداثه حول يارا الكردي، وهي ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها يوسف، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأي، إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها بالكامل.

مسلسل يوتيرن

والمسلسل بطولة كل من ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، الذي عاد من خلال هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.

مسلسل بين السما والأرض 2023

وفي رمضان 2021، شاركت نورهان شعيب في "مسلسل بين السماء والأرض"، وهو مكون من 15 حلقة فقط، وتم عرضه بالنصف الأول من رمضان، والعمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

مسلسل بين السما والأرض

وتعاطف الجمهور مع شخصية سارة التي جسدتها نورهان، حيث كانت مريضة قلب، وجاءتها آلام الولادة في الأسانسير، ذلك الأمر الذي جعل جميع السيدات فى الأسانسير يحاولن مساعدتها ولكنها بدأت تنادى على زوجها " أحمد السلكاوى " والذي كان يقف خارج باب الأسانسير وبدأ يطمئنها، ويخبرهم وهو في الخارج أن سارة مريضة قلب، وتشعر سارة أنها ستموت وهى تلد وتوصيهم على طفلها، ثم نسمع صوت بكاء الطفل بعد ولادته.

بين السما والأرض بطولة هاني سلامة وعدد كبير من الفنانين منهم سوسن بدر، نجلاء بدر، محمد ثروت، طارق لطفي، وغيرهم، وهو من اخراج ماندو العدل.