رسميًا.. الوحدة الإماراتي يُعلن رحيل بيتسو موسيماني

قرر نادي الوحدة الإماراتي إقالة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بسبب النتائج المتذبذبة والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تحقيق الفريق الفوز في آخر مباراتين على حساب اتحاد كلباء وعجمان، ليصبح موسيماني الضحية السابعة في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن إدارة الوحدة قررت الانفصال رسميًا عن موسيماني، وإسناد المهمة إلى الهولندي آرنو بويتنويغ، مدرب فريق الرديف، الذي يعود لقيادة الفريق الأول مرة أخرى بعدما قاد الفريق حتى نهاية الموسم الماضي خلفًا للإسباني مانويل خيمينيز.

وأكد مصدر أن علاقة الوحدة بموسيماني انتهت، وسيقود بويتنويغ تدريبات الفريق اعتباراً من غد الجمعة، حيث يعود العنابي لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

وغاب موسيماني عن مباراة الوحدة وعجمان الأخيرة في الدوري بسبب وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لأيام عدة، قبل أن يخرج من المستشفى عقب تحسن حالته.

وقاد موسيماني الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6، إذ قاد الفريق إلى دور الـ 16 من البطولة العربية التي أقيمت قبل بداية الموسم، وخرج أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، وخاض 7 مباريات في الدوري، حيث فاز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، وخسر من البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، كما لعب 3 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز خلالها على الإمارات في مباراتين، وخسر في ذهاب الدور ربع النهائي أمام الجزيرة.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات.