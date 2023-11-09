أسعار الذرة صباح اليوم الخميس في الأسواق المصرية عقب تراجعها

أسعار الذرة الصفراء.. تشهد أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية والمحلية ولدى تجار الجملة، ثباتًا، عقب تسجيل انخفاض بالقيمة الشرائية خلال تعاملات أمس، بنحو مابين 200 الى 600 جنيه للطن، لجميع الأنواع.

وتعتبر الذرة الصفراء، من أكثر العناصر التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر الطن في مصر يوميًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الاسواق المصرية وفي سوق الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذرة اليوم الخميس في الاسواق

الذرة

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، عند 13,100 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، عند نفس قيمته الشرائية، ليسجل 13,100 جنيه.

الذرة الأوكراني

وواصل سعر طن الذرة الأوكراني، الحفاظ على ثباته ليسجل الطن 12,100 جنيه.

الذرة التركي

كما خيم الهدوء والثبات علي سعر طن الذرة التركي، ليصل عند 12,700 جنيه.

سعر الذرة العالمي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد ديسمبر، 475.25 سنتًا للبوشل، بمقدار هبوط طفيف 0.75 سنت.

كما نزل عقد مارس 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 489.25 سنت للبوشل، وقت كتابة الخبر.