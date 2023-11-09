فوج تنمية النشء بالشرقية يزور مدينة أسوان والأقصر ضمن برنامج الرحلات الشتوية للوزارة

شارك نشء مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بأفواج الرحلات الشتوية لمدينتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من ١١/٥ إلى ١١/١٠ والمنفذ من خلال وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، إدارة الرحلات والمعسكرات، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إدارة تنمية النشء.

ويتابع الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بصفة يومية على مسار رحلة الطلائع المشاركة في الرحلة، والتأكيد على الاستماع لنصائح المشرفين والالتزام بالبرنامج، مؤكدا أن تلك الرحلات تستهدف تعريف النشء بتاريخ بلاده العريق، والتعرف على الآثار والمعابد، وتوثيق مراحل حياة الفراعنة ليعرفها الأجيال.

وقد بدأت الرحلة بزيارة مدينة أسوان يوم السبت ٥ نوفمبر وضمن برنامج الرحلة قام الطلائع بزيارة المعالم السياحية (متحف النوبة - جزيرة النباتات - السد العالى - القرية النوبية - معبد فيلة) وتأتي الرحلة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنشيط السياحة الداخلية والتثقيفية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمصر، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلائع، وتخصص الوزارة مرشدين سياحيين يصطحبون الطلائع فى الزيارات السياحية لعرض التاريخ بالمعابد.

واستكملت الرحلة أمس الأربعاء ٨ نوفمبر البرنامج بمدينة الأقصر (زيارة البر الشرقى / معبد الكرنك، معبد الأقصر وزيارة البر الغربى / وادى الملوك - معبد حتشبسوت - معبد هابو ، الصوت والضوء).

ويشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، أحمد سعد وكيل إدارة تنمية النشء، ويرافق الفوج مشرفي المديرية مسئولي إدارة تنمية النشء بالمديرية.