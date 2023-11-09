الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

دعاء لحفظ اللسان وتطهيره من الغيبة والنميمة

دعاء
دعاء

هناك العديد من آفات اللسان والتي قد يقع به المسلم، وقد جاء التحذير من آفات اللسان في العديد من الأدلة الشريعة والأمر، وللتخلص منها يتم الدعاء بتطهير اللسان من كل آفات اللسان من غيبة ونميمة وغيرها من الأمور المحرمة في الإسلام. 

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دعاء المغرب قصير ومكتوب "اللهمَّ وفقِّنا لهداك"

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فضل دعاء الأم

يستطيع المسلم الدعاء بأحد الأدعية الآتية للتخلص من الغيبة والنميمة: يارب اغفر خطيئاتنا، وتُب علينا، واغفر لنا، وارحمنا، وأَعْمِنا عن الضلال، وأَرِنا الحق، وأَبعِد عنا الوشاية، والغيبة، والنميمة، وسوء الاعمال. اللَّهمّ صُن ألسِنَتَنا عن الغيبة، والنميمة، والبهتان، وتُب علينا، واكفنا شرَّ ظنوننا. 

اللّهمّ اعصِمنا من الزَّلَل ونجِّنا من سوءِ الأقوال والأخلاق والأعمال، اللَّهمّ احفظ ألسِنتنا من الغيبة، والنميمة، والطعنِ، والهمز، واللَّمز، والسبِّ، والأذى. اللهمّ أَدِم علينا الصِّحّةَ والعافية، والأمنِ والإيمان، وارزقنا التوبةَ الصّادقةَ قبل الممات، اللهمّ اكفِنا شرّ الغيبة والنميمة، وشرَّ الفِتَن ما ظهر منها وما بطن.

 اللهمّ اكفِنا شرّ الغيبة، وأعِنّا على تركها يارحيم، واكفِنا شرّ مجالسها، وأبعدنا عنّا وعن من يمارسها، اللهمّ احفظ ألسِنتنا من الغيبة، اللهمّ اكفِنا شرَّ الغيبة، اللهمّ اغفر لنا، وارزقنا التوبة والهداية، واسترنا بسترك ياحي يا قيوم.

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