إيداع دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر الآن

حساب المواطن.. أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن بدء إيداع دعم الدفعة 72 المخصصة لشهر نوفمبر الجاري، وذلك في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم ومستحقين للدعم.

حساب المواطن يودع دعم نوفمبر الأساسي والاضافي

ونشر حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، بدء إيداعه لدعم الشهر الحالي منذ قليل، وعلق:"بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر،شاملاً الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس".

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد قام بإيداع الدعم الشهري بالساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر، وذلك قبل موعده الرسمي بيوم، حيث يودع حساب المواطن الدعم شهريا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو يوم بعده في حالة صادف اليوم العاشر عطلة رسمية، حيث يصادف غدا الجمعة وهو الإجازة الأسبوعية الرسمية بالمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اصدر توجيه ملكي بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالا، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، بجانب تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك وفق لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" في أغسطس الماضي.