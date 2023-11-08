الشباب والرياضة بأسيوط تنظم حملة قومية لتعزيز المشاركة السياسية

تواصل ادارة التعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفيذ فعاليات الحمله القوميه لتعزيز المشاركه السياسيه بالتعاون مع المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقه “الانتخابات الرئاسيه مصر 2024”

حيث انطلقت فعاليات اليوم من مركز شباب ناصرالتابع لأداره شباب اسيوط اليوم الاربعاء الثامن من نوفمبر بمشاركه (50) شاب وفتاه من ذوى الهمم

حيث تناولت تلك الحمله شروط الترشيح للانتخابات الرئاسيه اعتبارا من فتح باب الترشيح حتى اعلان النتيجه ومعايير الترشيح وموعد الانتخابات فى الخارج والداخل مع شرح وتوضيح القانون المنظم للعمليه الانتخابيه وكيفية تعزيز قدرات الشباب من ذوى الهمم نحو اليات تفعيل المشاركه السياسيه وتعزيز الوعى لديهم

ياتى ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضه على ترسيخ المشاركه السياسيه لذوى الهمم لمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسيه المقبله لاحياء القيم الديمقراطيه لديهم وهذا مايعزز قيم الولاء والانتماء لوطنهم الغالى فان البناء الحقيقى لاى مجتمع هو بناء فى عقول الشباب وان المشاركه السياسيه تعد ركيزه اساسيه لبناء الجمهوريه الجديده

حاضر فى هذا اللقاء الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بجامعة اسيوط

شهد اللقاء كلا من محمود عمر وسامى محمود مدير ادارة المشاركه السياسيه بالمجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقه

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب وتنفيذ كتيبة التعليم المدنى باشراف احمد محمد قطب مدير عام التعليم المدنى

جانب من فعاليات الحمله القومية لتعزيز المشاركة السياسية

جانب من فعاليات الحمله القومية لتعزيز المشاركة السياسية