هجوم جوي إسرائيلي يضرب مُحيط العاصمة السورية دمشق

ضرب هجوم جوي إسرائيلي، مُحيط العاصمة السورية "دمشق"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال التليفزيون السوري، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على بعض مناطق ريف دمشق.

وكشف التليفزيون عن أن هناك أنباء أولية عن غارات إسرائيلية تستهدف مطار دمشق الدولي.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية، أن أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة ارتفع الى أكثر من (10.700) شهيدٍ.

نتنياهو يُعارض مُجددًا أي وقف لإطلاق النار في غزة:

من ناحية أخرى، عارض رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مُجددًا أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك على خلفية أنباء عن وساطة قطرية من أجل هدنة انسانية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلين للمستوطنين في الضفة الغربية: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمرًا واحدًا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا، وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، إنه تم تقريبًا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أن "حماس" تحتجز أكثر من 200 رهينة، اختطفتهم أثناء الهجوم على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحتى الآن تم تحرير 5 من المحتجزين لدى "حماس"، هم مجندة أعلنت إسرائيل تحريرها يوم الإثنين، و4 نساء أفرجت عنهن "حماس".