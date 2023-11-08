استمرار فعاليات المشروع القومي للرواد بأسيوط

تتجدد فاعليات المشروع القومي للرواد بمركز شباب النواورة بالبدارى والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامة للرياضة " بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بمشاركة 40 متدرب من الرواد في لعبات "كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج وتمرينات اللياقة البدنية " على أيدي مدربين متخصصين يشارك فى المشروع كبار السن فوق 40 عام٠

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومتابعة احمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

يأتى إنطلاق المشروع فى إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة لمختلف الأعمار لتصبح أسلوب حياة، وفق برامج تدريبية تتناسب مع كل فئة عمرية لتحقيق التقدم المنشود في أداء اللاعب وفق الحمل التدريبى الذى يتناسب مع قدراته، لياقته البدنية خصائص الصفات البدنية و طرق التدريب .

جانب من فعاليات المشروع القومي

جانب من فعاليات المشروع القومي