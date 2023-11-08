الأمم المتحدة تدعو لإقامة سُلطة فلسطينية في غزة بعد العملية الإسرائيلية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إلى إقامة سُلطة فلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "أعتقد أن هناك أفضل سيناريو، وعلينا أن نسعى لتحقيقه. ومن المهم إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني. وبرأيي فإن السيناريو الأفضل هو أن تتولى سلطات فلسطينية، وأتمنى أن تكون سلطات فلسطينية مجددة، السيطرة السياسية في غزة بعد انتهاء العملية العسكرية".

وأضاف أنه يجب تحديد "الانتقال من الاحتلال الإسرائيلي إلى المستقبل"، مشيرا إلى أن "العديد من الأطراف قد تلعب دورها في المنطقة، بما فيها الولايات المتحدة".

مُفاوضات جدية

وتابع: "ثم سيكون ذلك نقطة انطلاق لمفاوضات جدية حول التسوية على أساس حل الدولتين. وأعتقد أنه أحيانا تتحول مآس رهيبة إلى إمكانيات".

وأوضح: "لم يكن هناك أي حل، والفلسطينيون كانوا يفقدون أملهم. وربما سيكون من شأن هذا الوضع الرهيب أن يشكل فرصة للتحرك باتجاه الحل على أساس حل الدولتين".

يُذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.