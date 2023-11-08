مكتب ذوى الهمم بأسيوط يتابع العمل بمراكز التأهيل والتخاطب داخل المحافظة

يواصل مكتب ذوى الهمم بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط متابعته لمراكز التأهيل والتخاطب التابعة للمديرية حيث قام أعضاء مكتب قادرون بمتابعه مراكز “ناصر وصدفا والفتح وديروط”

تضمنت المتابعة انشطه واعمال المركز حرصا على متابعة الخدمات المقدمة للاعضاء والتعرف على أوجة القصور والعمل على سد جميع الاحتياجات وتوفير الخدمة على أكمل وجه

الجدير بالذكر أنه تم تجهيز المركز بأحدث الأدوات والأجهزة والمدربين والأخصائيين لتقديم العديد من الخدمات لأصحاب الهمم والتي تشمل(جلسات التخاطب وتعديل السلوك ،وتنمية المهارات،وصعوبات التعلم ،والتكامل الحسى)بالإضافة إلى التقييم النفسي وجلسات توعية لأولياء أمور ذوي الهمم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم بهدف خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم.

يأتى ذلك فى إطار أهتمام وزارة الشباب والرياضة من خلال “مكتب قادرون بإختلاف بوزارة الشباب والرياضه” التابع للإداره المركزيه لشئون مكتب الوزير

بفئة ذوى القدرات والهمم وتحسين مستوى البرامج المقدمة لهم فى كافة المجالات ،لتأهيلهم للاندماج داخل المجتمع باعتبارهم جزا لا يتجزأ من المجتمع وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات الشقيقة.

جاءت المتابعة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ، ومتابعة مجدى عبد الرحمن مدير مكتب ذوى الهمم بالمديرية

جانب من متابعة العمل

جانب من متابعة العمل