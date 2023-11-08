صندوق الإسكان الاجتماعي يزف بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3

قالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن مجلس الوزراء اعتمد شروطًا جديدة للذين لمن يحالفهم الحظ فى الحصول على شقق فى مشروع سكن لكل المصريين 3.

سكن لكل المصريين 3

وأوضحت مى عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن الراغبين فى الاستمرار بالشروط الجديدة والذين تقدموا للحصول على وحدات فى سكن لكل المصريين 3 سيحصلون على وحدات بقيمة 500000 ألف جنيه للوحدات 90 مترًا.

زيادة الدعم النقدي:

وأكدت مى عبدالحميد، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الدعم النقدي المقدم على الوحدات بقيمة 120 ألف جنيه، لمواكبة التغير في الأسعار، على أن يكون الطرح خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه لن يتم طرح مواقع جديدة وإنما فى المواقع التى تم طرحها فى الإعلان السابق، معقبة:" دا مش إعلان جديد الطرح هيكون فى 4 محافظات الإعلان السابق".