صحة الإسماعيلية تكثف حملات المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة



بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة الإسماعيلية.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على عيادات تخصصية وعيادة أسنان وأخرى للباطنة، بالإضافة إلى معمل تحاليل طبية.

وقد تنوعت المخالفات ما بين مخالفة عدم وجود ترخيص مكاني وعدم جود عقد نفايات وعدم وجود أدوات مطبخ بغرفة النفايات، بالإضافة إلى مخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ومخالفة وجود كمية من سرنجات الدواء مجهزة ومحضرة ولايوجد بها بيانات، كما تم التحفظ على مجموعة من أمبولات الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء، وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار قرار بغلق بعض المنشأت، هذا إلى جانب إنذار بعض المنشآت الطبية؛ من أجل تلافي السلبيات وتقديم خدمات طبية سليمة ووفقًا للاشتراطات الصحية المتبعة.