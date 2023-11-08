فيلم "وداعا جوليا" السوداني يحصد جائزتين في مهرجان قبرص السينمائي الدولي

حصد فيلم "وداعًا جوليا" إيرادات في ثاني أسابيع طرحه في مصر، وجنى على مدار الـ 7 ليال الماضية قرابة 859 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 15 ليلة في مصر إلى مليون و895 ألف جنيه، مكتفيًا أمس الثلاثاء بـ 82 ألف جنيه متصدرًا شباك تذاكر الأفلام الأجنبية في مصر.

فيلم وداعًا جوليا

أبطال فيلم وداعًا جوليا

فيلم وداعًا جوليا من إخراج وتأليف محمد كردفانى الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم الممثل نزار جمعة وقير دوينى الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

تفاصيل فيلم وداعًا جوليا

وداعًا جوليا مثَّل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبى عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم "ستموت في العشرين".

وحصل الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني على جائزتين ضمن فعاليات النسخة الـ18 من مهرجان قبرص السينمائي الدولي، وهما أفضل مخرج في عمل روائي أول، وأفضل ممثلة في عمل روائي أول، وبذلك يرتفع رصيد الفيلم من الجوائز الدولية إلى 10.