ماركوس تورام يقود هجوم إنتر ميلان أمام ريد بول في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيموني إنراجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل الذي يخوض به مباراة ريد بول سالزبورج مساء اليوم الأربعاء على ستاد رد بول أرينا سالزبورغ ضمن منافسات الجولة الرابعه في دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة ريد بول سالزبورج

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان أوريل، فرانشيسكو أتشيرتي، اليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان، دافيد فراتيسي، هاكن كالهانغولو، هنريك مختيريان، كارلوس اوجوستو

خط الهجوم: ماركوس تورام، أليكسيس سانشيز

موعد مباراة إنتر ميلان و ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة إنتر ميلان و ريد بول سالزبورج مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 12 مساء بتوقيت الإمارات .