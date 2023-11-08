تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة إشبيلية بدوري الأبطال.. موقف النني

أعلن المدرب مايكل أرتيتا المدير الفني لفري ارسنال عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقةب أمام فريق إشبيلية، على ملعب الإمارات في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة آرسنال وإشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت "القاهرة" على ملعب "الإمارات" بمدينة لندن.

تشكيل آرسنال اليوم أمام إشبيلية

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تومياسو- جابرييل- ساليبا - بن وايت

خط الوسط: رايس - جورجينهو - هافيرتز

خط الهجوم: ساكا - تروسارد - مارتينيلي.

ودفع المدير الفني لفريق آرسنال ميكيل أرتيتا بالدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة اليوم.

ويحتل آرسنال المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثالث برصيد نقطتين.