خطوات تسجيل العمرة عل منصة نسك

يبحث الكثير عن طريقة تسجيل العمرة، من خلال منصة نسك للحج والعمرة للزائر من خارج المملكة، خصوصًا بعد تصريحات وزير الحج والعمرة بأنه على الراغبين في أداء العمرة، التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك، شاملة السكن والإقامة، كما يمكن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة.

الخطوة الأولى: تحميل تطبيق نسك أو اعتمرنا على الهاتف المحمول.

الخطوة الثانية: إنشاء حساب جديد على التطبيق وذلك بإدخال البيانات التالية:

رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر.

تاريخ الميلاد.

الجنسية.

رمز الدولة.

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

الخطوة الثالثة: اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.

الخطوة الرابعة: اختيار التاريخ والوقت المناسبين لأداء العمرة.

الخطوة الخامسة: الاطلاع على التعليمات الخاصة بالحجز.

الخطوة السادسة: الضغط على زر "حجز".

الخطوة السابعة: تأكيد الحجز.