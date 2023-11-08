الشباب والرياضة تنفذ المعسكر التدريبي لمدربي مبادرة "تحدي الشباب"

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، فعاليات المعسكر التدريبي لإعداد مدربي مبادرة "تحدي الشباب" تحت عنوان "المستقبل الأخضر" خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة مدربي برنامج "مشواري" بشمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تمكين النشء والشباب، وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

أكد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب، أن وزارة الشباب تعمل على تدريب المدربين على المحتوى التدريبي من خلال شركة متخصصة أعدت المحتوى التدريبي لتدريب المدربين على آليات تصميم حلول ريادية مبتكرة لمشاكل المناخ.

ومن جانبها، أكدت منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن مبادرة "تحدي الشباب" هي مبادرة عالمية تدعم الشباب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وتقديم حل لمشكلة متعلقة بالمناخ وتشجيع الشباب لابتكار مبادرات اجتماعية مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها.



