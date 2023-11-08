محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالطور

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وتابع المحافظ أعمال الشبكة الوطنية يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بغرض الوقوف علي مدي جاهزيتها لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة .

وشدد على اليقظة التامة لتلقي بلاغات لاي أحداث طارئة والتعامل معها .

يشار الي أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وتعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة نقلة كبيرة وانجازا لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات

FB_IMG_1699457020434