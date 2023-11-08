قنا تنفذ حملات إزالة بقري المحروسة ودندرة وأولاد عمرو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، وبالإشتراك مع قوات من مديرية الأمن ومركز شرطة قنا والأمن المركزى، من تنفيذ عدد ٤ حالات بمساحة ٥ قيراط و١٢ سهم حالات تعدى على أرض زراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية المحروسة - دندره - أولاد عمرو بقنا .

وأكد العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.