مدير تعليم أبوتشت يتابع لجان استلام مستندات المتقدمين للعمل بنظام الحصة

تابع الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء ١١،أكتوبر الجاري يرافقة هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وإبراهيم عبدالطيف مدير التعليم الإبتدائي وحازم عبدالمنعم رئيس النادي الاستكشافي وحدادي صابر مسوؤل الأمن لجان استلام مستندات المتقدمين للعمل بنظام الحصة " الأجر " بالفصول الملحقة بمدرسة أبوتشت الثانوية العسكرية.

قال المدير العام ان الإدارة التعليمية اعلنت في وقت سابق عن فتح باب العمل بنظام الحصة " الأجر " للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من غير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية وفقا للضوابط الواردة بالكتاب الدوري رقم ٢٦ لافتا انه سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التدريس اولا ثم تكون الاولوية للمتقدمين من ابناء ابوتشت.

يذكر ان الإدارة التعليمية كانت قد أعلنت عن التخصصات والمستندات المطلوبة والشروط اللازمة للتعاقد للعمل بالحصة ومواعيد بدء ونهاية تلقي الطلبات واماكن استلام المستندات المطلوبة.

هذا وقد جري تشكيل لجنة استلام المستندات المطلوبة للمتقدمين للعمل بالحصة بعد مراجعة واستيفاء الشروط المعلن عنها بكل شفافية وان استلام أوراق المتقدمين للعمل بنظام الحصة "الأجر' قد بدأ الأحد ٨ أكتوبر وينتهي الخميس ١٢ أكتوبر الجاري وسوف يتم قريبا الإعلان عن أسماء المقبولين وتسليمهم العمل لسد العجز بمدارس ابوتشت.