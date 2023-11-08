وزيرالخارجية الأمريكي: التحديات العالمية تتطلب المزيد من التعاون العالمي

أكد وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أن التحديات العالمية تتطلب زيادة التعاون العالمي، وذلك عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان.



وكتب بلينكن عبر منصة التدوينات القصيرة "اكس"(تويتر سابقا) اليوم:"أكدنا اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي استضافه وزير الخارجية الياباني كاميكاوا يوكو مجددًا أننا سنقود بقيمنا وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار".



وأضاف : "أن مجموعة السبع أصبحت أكثر اتحادًا من أي وقت مضى".. وأردف قائلا: "نقف متحدين في إدانتنا للحرب الروسية في أوكرانيا ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي وفي الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد".