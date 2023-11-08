الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائبة أسماء الجمال تتقدم بطلب إحاطة لتطهير نهر النيل وجزره بمحيط مركز الصف

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس الوزراء، لتطهير نهر النيل وجزره بمحيط مركز الصف محافظة الجيزة.

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وقالت النائبة أسماء الجمال في طلب الإحاطة، في ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وتوفيرها لأغراض الشرب والزراعة، يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه  أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة

 

وطالبت "الجمال" في طلب الإحاطة تطهير نهر النيل بامتداد مركز الصف حيث يوجد على ضفاف النيل ٣ الخوار ، الأول خور قرية الودي، والثاني خور الجزيرة الشقراء، والثالث خور كفر طرخان "مشيرا إلى أن هناك عائقا في تطهير خور الجزيرة الشقراء وخور كفر طرخان اللذين يمتدان لعدة كيلو مترات على ضفاف النيل بسبب التعديات من الصيادين لمنع التطهير وكذلك تطهير البر من الأخصاص وحتى المرازيق والتي تمتد لأكثر من 15 كيلو متر، كذلك تطهير الجزر داخل نهر النيل.

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