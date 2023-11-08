عصام الدين عبدالسلام مديراً لإدارة الشئون المالية بجامعة الأزهر بأسيوط

انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تمكين كوادر جديدة في جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والعمل على إعداد وتجهيز صف ثان من القيادات الإدارية وفقا لرؤية مصر 2030م، وطبقا لتوجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي في تعزيز الكفاءات وتحفيز العاملين في الجامعة؛ أصدر المحاسب محمد أحمد شحاته، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط ، قراراً بتكليف عصام الدين عبدالسلام عبدالغني محمد، لتسير أعمال مدير إدارة الشئون المالية بجامعة الأزهر بأسيوط وذلك بناءً على خبراته وكفاءته العالية في مجال الشؤون المالية.

كان عصام الدين يشغل منصب باحث أول في الأمانة العامة المساعدة بأسيوط، ويعد أحد الموظفين المثابرين والملتزمين بأداء مهامه بكفاءة عالية. ويتمتع بخبرة واسعة في إدارة الشؤون المالية والمحاسبة، حيث ساهم في العديد من المشاريع والأنشطة المالية للجامعة.

من المتوقع أن يساهم عصام الدين في تطوير وتحسين إدارة الشؤون المالية بالجامعة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتحسين عمليات المراقبة المالية والتقارير المالية. كما سيعمل على تعزيز شفافية العمليات المالية وتحقيق الامتثال الضريبي والقانوني.

تعتبر إدارة الشؤون المالية من الأقسام الحيوية في أي منظمة أو جامعة، حيث تتولى مسؤولية إدارة الأموال والتحكم في الميزانية وإعداد التقارير المالية. وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق استدامة المؤسسة وتحقيق أهدافها المالية.

نتطلع إلى رؤية تحسينات كبيرة في إدارة الشؤون المالية بالجامعة من خلال تولي عصام الدين عبدالسلام عبدالغني محمد هذا المنصب، ونتمنى له التوفيق في أداء مهامه الجديدة بكفاءة واحترافية. ونود أن نؤكد على دعمنا الكامل وتعاوننا لتحقيق رؤية الدكتور عبدالمالك في تعزيز الكفاءات وتحسين الأداء في جامعة أسيوط.