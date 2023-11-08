حملات يومية لإزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء بدون ترخيص كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع لتحسين الخدمات أمام المواطنين.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة الإعلانات غير المرخصة بالمدينة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وحفاظا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة:

شنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة مكبرة لتنفيذ إزالة فورية في المهد لغرفة وسور مقامين بالمخالفة داخل الحيز العمراني بقريه الجلاليه التابعة للوحدة المحلية بالحلوات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق بمعاينه الشوارع التي سيتم رصفها بالمدينة وإزالة كافة المطبات والعقبات التي تعوق خطة العمل بالشوارع حيث تم إزالة الإشغالات الموجوده تمهيداً لتسليم الشوارع إستعداداً للرصف ووضع الإنترلوك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بإستكمال أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد إسماعيل بالقومية حيث يتم إزالة القشرة الأرضية للارصفة قبل تركيب بلاط الانترلوك وذلك حفاظا على المظهر العام والجمالي للشوارع.

ويذكر أن رئاسة مركز ومدينة أبو حماد قد شنت بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية حملة لإزالة سور بالطوب اللبن علي مساحة ١٥متر٢، و قامت الوحدة المحلية بالملاك بإزالة غرفه بالدبش على مساحة ١٠متر، كما تم إزالة سور بالدبش الأبيض بطول 50 متر بناحيه كفر العزازي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بإزالة أجزاء من بالكونات عقار يمثل خطورة على المواطنين بشارع أبو بكر الصديق، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر ابراش لمتابعة إزالة العوائق والإشغالات الموجوده بالطريق القديم بكفر إبراش من مدرسة الملك فهد حتى مدخل الوحدة المحلية وتم تمهيد وتسوية الطريق أمام حركة السيارات.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتنفيذ إزالة لحالة تعدي عبارة عن شدة خشبية وحديديه لإقامة سمل على مساحة ١٠٠ متر بقرية أبو سمران التابعة للوحدة المحلية بغيتة، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شكلت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حمله مكبرة تجوب شوارع المدينة لغلق المحال المخالفة لتوقيتات الغلق ورفع التعديات والإشغالات لتحقيق الإنضباط بالشارع، شملت الحملة شارع ٢٣ يوليو بامتداده والتنبيه على اصحاب الافران بعدم وضع المخبوزات والحوامل الحديدية بحرم الطريق او خارج المساحات المخصصة لهم منعا لإعاقة الحركة المرورية بالشارع وتحقيق عبور آمن للمواطنين.

و تم فك الاختناقات المرورية بمحيط مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو والتي تسببها حركة السرفيس وكثرة الوقوف المتكرر بهذا التقاطع و تنظيم الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق كما تم المرور على المقاهي ورفع اشغالاتها وإزام اصحابها بعدم افتراش الكراسي خارج نطاق المقاهي و تنظيم حركة مرور السيارات الاجرة والسرفيس بتقاطع شارعي النصر و٢٣ يوليو.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق وقسم تراخيص الإعلانات، قد قاما بإزالة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الحي وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة سور بالدبش بقريه كفر أيوب سليمان بفك (٢) شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بنطاق الوحدة المحلية بغيتة، كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بالوحدة المحلية بشبرا النخلة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، تم تنفيذ إزالة بناء سور بالدبش الأبيض على مساحة ٧٠ مترا بالكتيبة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ديرب نجم وبالوحدة المحلية بصفط زريق تم تنفيذ إزالة في المهد لتعدي بالبناء على أرض زراعية ( إصلاح زراعي ) بمساحة ( ٩٠متر٢ ) حيث تم ردم القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.