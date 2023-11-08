المشدد 7 سنوات لمنجد أفرنجي تاجر في الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن، في جلستها الأخيرة منذ قليل؛ منجد أفرنجي بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه في القضية رقم 7790 لسنة 2023 جنايات الزقازيق، المقيدة برقم 2396 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين بقصد الاتجار فيه، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم أول الزقازيق.

تعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "وائل. م. ع" 38 عاما، منجد أفرنجي، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح أبيض عبارة عن "خنجر" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم حيازة سلاح أبيض عبارة عن "خنجر" ولفافات من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي اصدرت حكمها المتقدم