"شماريخ".. عرض فيلم آسر يس 13 ديسمبر

ينتظر الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد "شماريخ" بدور العرض السينمائي في مصر يوم 13 ديسمبر المقبل، والذي يجسد فيه دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين ويعيشا في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي أكشن.

الفيلم بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالى حماد، آدم الشرقاوى، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن هانى نجيب وأحمد فهمى، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من آخر تعاون بينهما من خلال فيلم "زى النهاردة" عام 2008.

وتدور أحداث فيلم شماريخ فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

وفي سياق آخر أوشك الفنان ياسين على الانتهاء من تصوير دوره ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد “فرقة الموت"، والذي يشارك في بطولته امام النجم أحمد عز والمقرر عرضه في موسم صيف 2024، ويجسد آسر في الفيلم دور صعيدي.

وتعود قصة "فرقة الموت" إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر، ويشارك عز وياسين البطولة كلا من: منة شلبي، بيومي فؤاد، خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.