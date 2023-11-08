أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

أسعار الأعلاف.. شهدت أسعار الاعلاف خلال الفترة الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، تراجعًا،عقب سلسلة من الارتفاعات الحادة شهدتها الفترة الماضية، حيث هبطت الأسعار خلال تعاملات اليوم الجاري، بمقدار يتراوح نحو 300 جنيه للطن، بسبب استمرار زيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج كالذرة والصويا، فضلًا عن تراجع سعر الذرة الصفراء في الأسواق، عقب الإفراجات الجمركية الأخيرة، وكذا طرح هيئة السلع التموينية الذرة في البورصة السلعية، مما دفع سعر طن العلف نحو سلسلة الهبوط المستمر.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على لاساحة السلعية ولارضاء متابعيها المهتمين بهذا الامر، وجالءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الاربعاء

العلف

الجلوتين المحلي

لم تتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند 42,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 13,000 جنيه للطن.

الدي دي جي

لم تتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 19,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف

وهبطت أسعار الأعلاف، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 22.200 جنيه للطن، بانخفاض قدره 300 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» تراجعًا بنحو 300 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 22.100 جنيه، كما بلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 22.000 جنيه، منخفضًا بمقدار 300 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%» نحو 21.700 جنيه، منخفضًا بمقدار 300 جنيه للطن، مقارنة بـ22.000 جنيه للطن أمس.