الشباب والرياضة: افتتاح أكبر حدث شبابي متوسطي "أكاديمية شباب المتوسط ٣" ببرشلونة

بتمويل من الجهات المانحة يصل لـ٣٥٠ ألف يورو..

نجحت وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط في حشد تمويل من الجهات المانحة يصل إلي ٣٥٠ ألف يورو لتنفيذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط والتي تم تنفيذ نسخها الأولي والثانية بمصر، ويتم تنفيذ النسخة الثالثة منها من خلال وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط والإتحاد من أجل المتوسط في سابقة هي الأولى من نوعها خارج مصر وذلك بمدينة برشلونة بإسبانيا.



وحظيت أكاديمية شباب المتوسط في نسختها الثالثة برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء ، وبدعم متوسطي كبير من المؤسسات العاملة في مجال الشباب.



وانطلقت أولى فعاليات النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط، أكبر حدث شبابي إقليمي ينفذ في مقر الإتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، بمشاركة ١١٠ شاب وشابة من مختلف الدول الأورومتوسطية بهدف رفع الوعي وإشراك الشباب في التعامل مع أهم القضايا والتحديات المشتركة لمنطقة المتوسط ، وتبني أفكارهم، ودعم مبادراتهم وحثهم على الخروج بتوصيات مشتركة لخدمة المنطقة الأورومتوسطية.



وتناقش أكاديمية شباب المتوسط في نسختها الثالثة موضوعات رئيسة هي تغير المناخ والعدالة المناخية، توظيف الشباب، والاندماج الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج تدريبي وورش عمل يديرها متخصصين من مختلف دول العالم على مدار أربعة أيام خلال الفترة من ٦ إلى ٩ نوفمبر ٢٠٢٣.



شهد إطلاق فعاليات اكاديمية شباب المتوسط السيد السفير ناصر كامل - أمين عام منظمة الاتحاد من اجل المتوسط، والسيد السفير جون باول جريش نائب أمين الإتحاد من أجل المتوسط للشئون الاجتماعية والمدنية، واللواء إسماعيل الفار - رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، الأستاذة رانيا سامي - مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات ، الأستاذ خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، ومن مؤسسة شباب المتوسط الأستاذ يوسف عروج مؤسس مؤسسة شباب المتوسط، الدكتورة ياسمين علاء، نائب رئيس مجلس الأمناء، المهندس عبد الحليم محمد عضو مجلس الأمناء، المهندس مصطفي إمام، رئيس المكاتب المركزية، المهندس سيد عادل، مدير المشروعات، وذلك بمقر الاتحاد من اجل المتوسط ببرشلونة.



يذكر أن مشروع أكاديمية شباب المتوسط تم تقديمه من مؤسسة شباب المتوسط وتبنته وزارة الشباب والرياضة وأنطلق من القاهرة ليصبح مشروع دولي ينفذ بشراكات حكومية ودولية ومدنية متعددة، حيث يتم تنظيم النسخة الثالثة من هذا البرنامج من قبل الاتحاد من اجل المتوسط ووزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية بدعم من الجهات المانحة ، بمقر الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة - إسبانيا.



