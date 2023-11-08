أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء

سعر العملات العربية والأجنبية.. واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، استقرارها، وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.9 جنيه للشراء و 33.05 جنيه للبيع.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاربعاء

العملات

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.9 جنيه للشراء و 33.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري حوالي 37.88 جنيه للشراء و 38.جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه إلي 22.41 جنيه للشراء و 22.51 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 4.4 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 2.75 جنيه للشراء و 2.77 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه إلي 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري لنحو 34.21 جنيه للشراء و 34.37 جنيه للبيع.

الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ 100 ين ياباني لنحو 20.49 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع

الدولار الأسترالي

وصل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه لنحو19.78 جنيه للشراء و 19.87 جنيه للبيع

العملات العربية

وعلي صعيد العملات العربية والتي أظهرت استقرارا اما الجنيه صباح اليوم

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.74 جنيه للراء و 100.35 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.4 جنيه للشراء و 82.11 جنيه للبيع

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع

الدينار القطري

سجل سعر الدينار القطري أمام الجنيه نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.5 جنيه للبيع

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.67 جنيه للبيع.