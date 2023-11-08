في يوم ميلاده.. أدوار روائية قدمها محيي إسماعيل بالسينما

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان محيي إسماعيل، حيث ولد في مثل هذا اليوم 8 نوفمبر عام 1940، وتميز بتقديم الأدوار المعقدة في السينما والدراما، ومن بينها أفلام مأخوذة من أعمال روائية.

فيلم الأخوة الأعداء

وهو فيلم مأخوذ عن الرواية الروسية الشهيرة الإخوة كارامازوف للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي، وتدور أحداث الفيلم حول أب لديه 4 أبناء، ولكنه لا يحبهم ولا يحب كل منهم الآخر، والعلاقة بينهم سيئة وقائمة على المصلحة فقط، وتصل إلى قمة العداء بين الأب وأحد أبنائه لخلافاتهم المادية.

الأخوة الأعداء

يعيش الأب حياة غير مستقرة فهو دائم السهر والسكر وينفق أمواله على راقصة، يحاول الابن أن يصل إليها ليحذرها من الاهتمام بأبيه، ولكنه يقع في حبها وهو الأمر الذي يسبب كراهية بين الأب وابنه توفيق، ولذلك يعرض الأب على لولا أن تحضر عنده في البيت مقابل 3 آلاف جنيه ويهدد الابن أباه أمام الحاضرين بقتله إذا حضرت إليه.

ويستغل حمزة، الذي يجسده محيي الدين إسماعيل، وهو ابن من أبناء الرجل، ولكنه ينكره، الموقف ويقتل الأب، ويتم اتهام توفيق بالجريمة ويحاول شقيقه شوقي إثبات براءته عن طريق اعتراف حمزة له، ولكنه لا يستطيع إثبات ذلك لأن حمزة يشنق نفسه ويموت حتى لا يخرج توفيق براءة وعليه يحكم على توفيق بالإعدام أمام ذهول الجميع.

فيلم شهد الملكة

أحد أجزاء ملحمة الحرافيش للكاتب نجيب محفوظ، وتدور أحداثها في عالم الفتوات، وحول حياة زهيرة وهي فتاة فقيرة تعيش مع قريبها الثري عزيز الناجي، وترغب زوجته ألفت في التخلص من زهيرة، فتسهل زواجها من عبده وهو فران بسيط، لكن زهيرة تتطلع إلى ما هو أعلى وأفضل من الفران، فيساعدها فتوة الحي على الطلاق من عبده، والزواج من الرجل الثري محمد الفسخاني.

شهد الملكة

فيلم الأقمر

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إسماعيل ولي الدين، وتدور أحداثه حول علاقات الاستغلال والبشر الذين يعيشون بجوار مسجد الأقمر في شارع المعز من الطبقات الدنيا، حيث تتعدد أنماط الشخصيات وتتعد مشاربهم بين بائعة الخضار الشريفة وسائق التاكسي المنحرف، وصديقه تاجر المخدرات المدمن، والعاهرة المتزوجة بعسكري بوليس، والثري الذي يتصدق مع كل يوم جمعة صلاة ويتآمر لهدم المسجد.

الأقمر



