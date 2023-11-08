تفاصيل تأجيل مسلسل المؤلف محمود حجاج مع يسرا

أكد المؤلف محمود حجاج، عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنه لن يشارك فى السباق الدرامي الرمضاني المقبل، مشيرًا إلى أنه قد تم تأجيل مسلسله مع النجمة يسرا، والذي كان من المفترض أن يتم الاتفاق على أن يعرض فى السباق الرمضاني المقبل.

وقال: "للأهمية حابب أوضح كام حاجة عني منعًا للاجتهادات من البعض: أولًا أنا الحمدلله لحد هذه اللحظة مفيش نصيب أكون موجود في موسم رمضان المقبل، بعد تأجيل مسلسلي مع الفنانة الكبيرة يسرا.. ومش متضايق إني مش موجود أنا عملت اللي عليا ومفيش نصيب الحمدلله.

ثانيًا أنا اعتذرت عن المسلسل اللي كان هيتصور في لبنان عشان انشغالي بمسلسل آخر وموقعتش عقود كما يقال.

وتابع حجاج: ثالثًا بقى وده الأهم.. معتقدش فيه حد ممكن يكون ليه مصلحة يلف على الناس يقنعهم إني ماضي عقد احتكار مع شركة معينة وإني ماليش حق التوقيع مع شركة تانية وأتفاجأ إن أحد المنتجين بيقولي أنا كنت محتاجك في عمل واتقالي إنك ماضي عقد أربع سنين وكلام فارغ كده مالوش أساس من الصحة.. ولذلك وجب التنويه والتوضيح.. وشكرًا

الجدير بالذكر أن المؤلف محمود حجاج، شارك فى السباق الدرامي الرمضاني قبل الماضي بمسلسل "ملف سري" مع النجم هاني سلامة، الذي حقق نجاحا كبيرا وهو من إخراج حسن البلاسي.