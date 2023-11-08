أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في سوق الصاغة

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن أسعار الذهب بشكل يومي باعتباره الملاذ الآمن والاستثمار الأفضل في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم من حروب وأزمات.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023، استقرارا في بداية التعاملات، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 بيع 2977 وشراء 2989 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,977 شراء 2,989

أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,729 شراء 2,740

أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,605 شراء 2,615

أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,233 شراء 2,241

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,737 شراء 1,743

أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,489 شراء 1,494

الأونصة بيع 92,589 شراء 92,945

سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,840 شراء 20,920

الكيلو بيع 2,977,143 شراء 2,988,571

فشل الذهب في الاستفادة من التراجع الأخير في مستويات الدولار بسبب فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، فالأسواق شعرت بالاطمئنان من عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن استثمارات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها الأسهم الأمريكية.