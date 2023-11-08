إقبال كبير.. تفاصيل جديدة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

قال أحمد أبوبكر، مدير جمارك القاهرة، إنه تلقى نحو 100 ألف طلب بعد مد العمل بمبادرة سيارات المصريين في الخارج في اسبوع، لافتًا إلى 100 ألف مواطن سجلوا طلباتهم إلكترونيا خلال أسبوع بمبادرة المصريين في الخارج.

وأضاف في مداخلة تليفونية برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على قناة «on»، أن «الفضل يعود في ذلك إلى تعديلات القانون في نسخته الاخيره متوقعًا إقبال كبير خلال الثلاثة اشهر القادمة وهي فترة سريان مد المبادرة».

وتابع: «نتوقع أن تحقق الفترة القادمة من مد المبادرة لحصيلة تتجاوز 3 مليار دولار خاصة في ظل التسهيلات الخاصة بالاجراءت مهمة جدًا بعد تحديث قوائم السيارات وزيادة عدد الموظفين داخل اللجنة لمزيد من التيسيرات».