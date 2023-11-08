شاهد أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب بالمموه (صور)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للنجمة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب من أحدث ظهور لهما .

وظهرت شيرين عبدالوهاب في التي تداولت بشكل كبير على السوشيال ميديا رفقة حسام حبيب، مرتدية تيشرت مموه بأحد محال أثاث المنزل.

شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب

شائعات لاحقت شيرين عبدالوهاب الفترة الماضية

وكان تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقتٍ سابق أنباء تفيد وفاة شيرين عبدالوهاب، ما أثار قلق جمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي، ولهذا السبب تصدرت مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل.

شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب

وفاة شيرين عبدالوهاب:

ما أثار الشكوك حول شائعة وفاة شيرين عبدالوهاب، وقتها هو عدم تعليقها على تلك الشائعة من خلال حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم يصدر أي تعليق من زوجها الفنان حسام حبيب على هذه الشائعات .

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب وتفاصيل أعمالها المقبلة:

وكانت "الوفد" علمت وقتها من مصادر مؤكدة أن الفنانة شيرين عبدالوهاب بصحة جيدة نافيًا ما تم تداوله حول تدهور حالتها الصحية أو وفاتها، فيما أشار إلى أنها تستعد لطرح أغنية جديدة تتعاون من خلالها مع المطرب والملحن تامر عاشور والشاعر أحمد المالكي، ومن المقرر أن تخرج للنور خلال الفترة المقبلة.

شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب .. شائعات الوفاة تلاحقها في حياتها:

لم تكن شائعة وفاة شيرين عبدالوهاب هي الأولى، إذ سبق وانتشرت الأخبار نفسها منذ سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك عقب تداول أنباء على أحد المواقع التي تهتم بحياة المشاهير على تويتر مفاده: "عاجل .. وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب".

وخرج في وقتها المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب عن صمته وأصدر بيانًا بخصوص ما تم تداوله حول وفاة موكلته أو سفرها للخارج.

شيرين عبدالوهاب

محامي شيرين عبدالوهاب: "وفاتها كذب وهي بصحة جيدة"

تضمن البيان الآتي: "بخصوص ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة الفنانة شيرين عبدالوهاب أو سفرها للخارج أو إطلاق التهم والشائعات بشأنها: يهيب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار".

تابع البيان: "وسوف يقوم مكتب سيادته بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة من دون مستند أو دليل وغير مراعيًا لحرمة الحياة الخاصة للفنانة".

وحسم ياسر قنطوش، سفر شيرين إلى الخارج بسبب تدهور حالتها الصحية، قائلًا: "الفنانة شيرين لم تغادر مصر للعلاج، وهي مازالت داخل مصر وبصحة جيدة وكل ما يتم تداوله من أخبار غير صحيح، أرجو من السادة الصحفيين تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع لنا مسبقًا قبل نشر أي خبر يتعلق بالفنان".

شيرين عبدالوهاب .. "المترو" آخر أعمالها الغنائية:

كانت آخر الأعمال الفنية للفنانة شيرين عبدالوهاب، أغنية "المترو" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع النابلسي.

حسام حبيب