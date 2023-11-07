ارتداء الجوارب الضيقة يسبب مشاكل خطيرة في الدورة الدموية

قال الطبيب جريجوري كروتوف إن القرحة الغذائية يمكن أن تكون ناجمة عن اضطرابات الدورة الدموية بسبب ارتداء الجوارب الضيقة.

وحذر الدكتور من أن ارتداء الجوارب الضيقة يشكل خطورة على الصحة، ويمكن أن تكون إحدى عواقب هذه العادة حدوث مشاكل خطيرة في الدورة الدموية مما يؤدي إلى الاعتلال العصبي وتلف الأنسجة.

بالنسبة لكبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض وريدية مزمنة، فإن ارتداء الجوارب الضيقة يخاطر بتكوين قرح غذائية، هذا ما قاله الطبيب لبوابة دكتور بيتر.

والخطر الآخر لارتداء الجوارب الضيقة هو أنها تسبب التورم، وفي الوقت نفسه، تبدأ الأوعية الدموية والقلب في الشعور بضغط متزايد وتعمل مع زيادة التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف كروتوف أن الجوارب الضيقة يمكن أن تسبب تشفير الأظافر (أظافر نام تحت الجلد).

وأوضحت خبيرة أخرى، أولجا تشيزيفسكايا، أن ارتداء زوجين من الجوارب مضر أيضًا، وأحد الأسباب هو تدهور الدورة الدموية في القدمين وبالإضافة إلى ذلك، قد يحدث تشوه، مما يؤدي إلى اضطراب في المشية.

ولفت الدكتور كروتوف الانتباه إلى ضرورة اختيار الجوارب بما يتناسب مع القدم وليست ضيقة، ولكن ليست كبيرة جدًا، وإذا كانت كبيرة الحجم، فقد يتجمع القماش عند ارتدائه ويفرك الجلد ويسبب مسامير القدم، بالنسبة لشخص مصاب بمرض السكري، فإن ارتداء الجوارب الكبيرة يمكن أن يسبب ضررًا غير مرغوب فيه تمامًا للقدمين، وإذا كنت مصابًا بالقدم السكرية، فإن مثل هذه الإصابات تزيد من خطر الغرغرينا وبتر الأطراف.