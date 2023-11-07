تواصل جهات التحقيق بالقاهرة ، التحقيقات في واقعة العثور على شخص متوفى بالظهير الصحراوي بدائرة قسم التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، متأثرا بصعقه خلال سرقته برج كهرباء برفقة آخرين.

قرار جديد في مصرع شاب خلال سرقة برج كهرباء بالتجمع الأول

وتوصلت تحريات مباحث القاهرة إلى أن المتوفى عامل، مقيم بمحافظة الفيوم وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه بصحبة 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لسرقة بعض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة التجمع الأول.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أماكن وجود باقي المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة.

وبمواجهتهم قرروا بأنه حال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية المُشار إليها بأسلوب الفك واعتلاء المتوفى للبرج واقترابه من خط سير التيار الكهربائي صعقه التيار مما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته في الحال.

وأكمل المتهمين أنهم لاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



بسبب قرط ذهب .. حبس المتهمين بقتل مسنه شبرا الخيمة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين في واقعة قتل مسنة علي يد عامل وزوجته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما امرت جهات التحقيق ، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة مسنة، بمسكنها بدائرة القسم وسرقة قرطها الذهبى.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجنى عليها).وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية").

وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.