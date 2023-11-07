"فنون تنموية" تصل إلي أسيوط

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب “الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، تنفيذ ورش اليوم الواحد ببرنامج "فنون تنموية" بمراكز الشباب، تحت شعار الشباب والمناخ

حيث نفذت بمركز شباب ناصر النموذجي بأسيوط ورشة عمل تنوعت مابين جلسات وورش عمل تضمنت أقسام: "الموسيقى والكورال"، وورشة المسرح ، وورشة الكاريكاتير وورشة الجرافيتي

يهدف البرنامج إلى استثمار ممارسة الفن بين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مناقشة تلك القضايا بشكل إبداعي وملهم ، حيث يكون للفن أهداف تنموية نبيلة يجب رعايتها وتعزيزها، وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان حماية وعدالة اجتماعية للجميع ، وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة والخضراء ، وتشجيع الفتيات على تقلد المناصب وسماع أصواتهن، والقضاء على التمييز ضد المرأة ، وتعزيز الممارسات التي تحد من الفقر بين الأجيال.

والجدير بالذكر أنه من المقرر اختيار أفضل العناصر من ورش اليوم الواحد بالمحافظات وعمل معسكر لأفضل العناصر المشاركة من ورش اليوم الواحد على مستوى جميع المحافظات لإعداد العروض النهائية وتقديمها للجمهور لمدة خمسة أيام بعنوان "فنون تنموية.. الشباب والمناخ".

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وأشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، ومتابعة راندا عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للشباب

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات