انطلاق مباريات دور الثمانية لدورى مراكز الشباب النسخة العاشرة لعام 2023

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط منافسات دورى مراكز الشباب فى نسختة العاشرة بالتعاون الإدارة المركزية لمراكز الشباب “الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث بدأت مباريات دور الثمانيه واستمرت علي مدار يومى الاحد و الاثنين الموافق ٥، ٦ من نوفمبر الجارى وجاءت النتائج فوز مركز شباب الزاوية القديمة على منفلوط بنتيجة ١/٣ ، كما حقق فريق الفتح الفوز على التناغة ٣/٤ واستطاع مركز شباب الواسطى الفوز على فريق ببلاو بركلات الترجيح ٤/٥ ، كما حقق مركز شباب النواورة الفوز على الغنايم ٣/٤ بركلات الترجيح

والجدير بالذكر أن مباريات دوري مراكز الشباب النسخه العاشرة بدأت في العاشر من سبتمبر الجاري ع مدار أربعة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع حتي نهاية الدوري

هذا وتحرص الوزارة علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، ومتابعة راندا عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للشباب

جانب من المباراة