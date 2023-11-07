"ضد الثأر".. انطلاق أول عروض المسرح التفاعلي بأسيوط

نفذت مديرية الشباب والرياضة "الادارة العامة للشباب " بالتعاون مع بيت العائله المصرية ومؤسسة واقع تأني. أولى سلسلة عروض المسرح التفاعلي بعنوان ضد الثأر، وذلك خلال الفترة من الاتنين 6 نوفمبر الحالي حتي الاربعاء 8 نوفمبر الحالي

وقد انطلقت أولى فعاليات العرض المسرحي التفاعلي بالتعاون مع بيت العائلة المصرية و مؤسسة واقع ثاني بمركز شباب الدوير ومركز شباب الزرابي

تناولت المسرحية العادات والمعتقدات الخاطئة عن الثأر والتمسك بهذة العادات السيئة مما تؤدي إلى سلسلة من الدماء وفقد الشباب والأموال والأرواح وكل ذلك مخالف لجميع الاديان السماويه

يهدف المشروع إلى رفع وعي المواطنين في المدن المستهدفة بالمشروع من خلال تقديم بعض التدريبات وورش العمل لتعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة الثأر، وإشراك المجتمع بأكمله معًا لخلق بيئة سلام بين العائلات المتنازعة ونقل ذلك للأجيال القادمة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، ومتابعة راندا عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للشباب

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات