عامان من تمرد حركة 23 مارس بجمهورية الكونغو الديمقراطية

حمل تمرد حركة 23 مارس السلاح مرة أخرى في نوفمبر 2021 في مقاطعة شمال كيفو ، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث استولى على مساحات شاسعة من الأراضي.

فيما يلي أبرز أحداث العامين الماضيين:-

2021

11/7: مسلحون يهاجمون مواقع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إقليم روتشورو، غير البعيد عن الحدود الرواندية والأوغندية. ويلقي الجيش باللوم على حركة 23 مارس، وهي تمرد سابق كان يهيمن عليه التوتسي وهزم في عام 2013.

2022

26/1 - مقتل حوالي ثلاثين جنديا كونغوليا بالقرب من حديقة فيرونغا.

29/3 - مقتل ثمانية من قوات حفظ السلام عندما تحطمت طائرتهم الهليكوبتر فوق منطقة قتال.

23-28/4 - بوساطة جماعة شرق أفريقيا و"ميسرها" أوهورو كينياتا، تنظم مشاورات في نيروبي بين سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة. في اليوم الأول، اتهم الجيش حركة 23 مارس بمهاجمته. تم طرد M23 من المحادثات.

13/6 - استولت حركة 23 مارس على بوناغانا، وهي مركز حدودي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

20/6 - قادة شرق أفريقيا يتفقون على تشكيل قوة إقليمية وستبدأ هذه المجموعة، التي تضم وحدات كينية وبوروندية وأوغندية وجنوب سودانية، انتشارها في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

6/7 - تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في قمة بين الرئيس الرواندي بول كاغامي والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ، تحت رعاية رئيس الدولة الأنغولي جواو لورنسو لن يتم احترامه.

4/8 - أكد تقرير خبير للأمم المتحدة أن الجيش الرواندي تدخل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مباشرة لدعم حركة 23 مارس. وتعترض كيغالي على ذلك.

9/8 - تقول الولايات المتحدة إنها "قلقة" من هذه المعلومات. وفي وقت لاحق، أدانت العديد من المستشاريات الدعم الرواندي لحركة 23 مارس.

9/21 - في الأمم المتحدة ، اتهم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بـ "العدوان" المسلح.

29/10 - كينشاسا تطرد السفير الرواندي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

3/11 - فيليكس تشيسيكيدي يدعو "شباب" بلاده إلى "تنظيم أنفسهم في مجموعات يقظة" و "التسجيل على نطاق واسع" في الجيش.

23/11 - قمة مصغرة في لواندا تدعو إلى وقف الأعمال العدائية، يليها انسحاب متمردي حركة 23 مارس "من المناطق المحتلة" و"انسحابهم إلى مواقعهم الأصلية". وإذا رفض المتمردون، فإن قوة شرق أفريقيا ستجبرهم على ذلك. بيد أن كينشاسا تنتقد الآن القوة لأنها تعايشت مع المتمردين.

11/29 - حركة 23 مارس متهمة بذبح المدنيين في بلدة كيشيشة.

نهاية عام 2022 - جنود أوروبيون سابقون ، منقسمون بين سريتين ، يصلون إلى غوما. ويبلغ عددهم حوالي ألف شخص، وهم يظهرون على أنهم "مدربون"، وهم مندمجون في استراتيجية القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد حركة 23 مارس.

2023