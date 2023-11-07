الغاء الحفل الفنى لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تضامنا مع أبناء غزة

اتفقت اللجنة المنظمة للبطولة البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد التى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 من نوفمبر الجارى على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 19 دولة ، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إلغاء حفل الإفتتاح الغنائى الإستعراضي المقرر له يوم السبت المقبل.

وقررت اللجنة الاكتفاء بطابور عرض أعلام الدول المشاركة فى البطولة فقط ، تضامنا مع الشعب الفلسطينى الذى يواجه مجزرة وحشية من المحتل الإسرائيلى والتى سقط خلالها حتى الآن الألف الشهداء والجرحى من الأطفال الأبرياء والنساء والمسنين والشباب ، حيث أعلن أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة تضامنهم الكامل مع الفلسطنيين ، والدعاء لهم بالنصر وتحطيم الغطرسة الصهيونية.

وأثنى الدكتور مصطفى صادق على الدور المحورى الكبير الذى يقوم به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوقف نزيف الدماء والحرب الممنهجة على قطاع غزة ، والدفع بالمساعدات الغذائية والطبية والعلاجية للمحاصرين العزل فى غزة ، وفتحه معبر رفح لعلاج المصابين بعد تدمير المستشفيات فى القطاع .

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة أن أعضاء اللجنة المنظمة قاموا اليوم بزيارة منتخبى الرجال والسيدات للشد من أزرهم ، وبث الثقة فى نفوسهم ، ومنحهم طاقة إيجابية للمنافسة على لقب بطولة العالم ، وكان فى مقدمة أعضاء اللجنة الدكتور مصطفى صادق وأحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية فى البطولة , والسيد غريب إدريس ، والسيدة نادية يوسف ، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى الدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة ، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد .

أضاف اللواء منصور درويش أن اللجنة المنظمة ستقوم بتنظيم مباراة ودية على ملعب الصالة الرئيسية بنادى النادى قبل الإفتتاح الرسمى للبطولة ب 24 ساعة للأطمئنان على الإضاءة واللوحة الإلكترونية ، وكافة التجهيزات الخاصة بالبطولة ، حت يكون كل شئ جاهز قبل المباريات الرسمية ، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة تقوم يوميا وبشكل مستمر بمعاينة ملاعب المنافسات والتدريبات لإضافة اللمسات الأخيرة عليها قبل بدء فعاليات البطولة بوقت كاف .

قال الدكتور مصطفى صادق أنه يتوجه بالشكر والعرفان للمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية على دعمه المعنوى للعاملين فى البطولة ، ومنحه واللجنة المنظمة مقر مجهز باللجنة الأوليمبية ، وتقديمه كافة الخدمات لعمل اللجنة ، بالإضافة إلى المجهودات التى يبذلها أعضاء المكتب الفنى لرئيس اللجنة لتذليل أى عقبات تواجه أعمال التى تقوم بها .

أضاف الدكتور مصطفى صادق أن لاعبى المنتخبين الرجال والسيدات ظهر عليهم التركيز الشديد خلال زيارة اللجنة لهم أثناء التدريبات ، مشيرا إلى جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية ومعنوية عالية ، ولديهم إصرارا غير عاديا للوقوف على منصات التتويج ، وتقديم مستوى متميز خلال المباريات يمكنهم من تحقيق الهدف المنشود الذى يسعون إليه وهو المنافسة على لقب بطولة العالم .

من ناحية أخرى يواصل منتخبى الرجال والسيدات استعداداتهما للبطولة بدار الضيافة بمدينة نصر ، يضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد ، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .