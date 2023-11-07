رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة المحتجزين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة المحتجزين بالقطاع، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: سنرد على كل هجوم تتعرض له إسرائيل، ولن نوقف القتال في غزة حتى ننتصر، ونقدر الدعم الأمريكي السخي لإسرائيل، ولن ندخل الوقود إلى قطاع غزة، وندعو سكان غزة مجددا التوجه إلى الجنوب.

وفي سياق متصل وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من القتلى الذين سقطوا في الضفة والقطاع هم من الأطفال والنساء والمسنين.