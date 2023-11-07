شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى مول شهير بمدينة نصر

تخلص شاب من حياته وقام بإلقاء نفسه من أعلى مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر، ولقي مصرعه في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات الإنقاذ بالقاهرة بلاغًا يفيد بإنهاء أحد الأشخاص لحياته بإلقاء نفسه من أحد الأدوار داخل سيتي ستارز مول بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب دخل سيتي ستارز مول، وصعد إلى أحد الطوابق العليا، وقفز حتى وفاته وتم التحفظ على جثمان المتوفى وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتحت تحقيقات موسعة في الواقعة.

وقال مصدر إن الشاب المتوفى دخل المول ثم صعد لأحد الطوابق العليا، وقفز من أعلى الطابق السابع ،وهو ما أثار حالة من الفزع والرعب بين المتواجدين داخل المول، وحذرت قوة أمنية وتم نقل المتوفى في سيارة إسعاف ولكنه كان قد فارق الحياة.