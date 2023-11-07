أستاذ أمراض الدواجن: هذا هو العيب الوحيد في تربية البط

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن مصر نجحت في إعداد تلقيح الصناعي للبط البكيني من خلال التزاوج مع البط المسكوفي، وهذا ساعد بصورة كبيرة على التوسع في تربية البط البيكيني في المزارع المختلفة.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد صديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "Ten"، أن أمراض البط ليست كثيرة، ويمتلك جهاز مناعي قوي، وتكلفة تربيته ليست مرتفعة، ولذلك يتك تربيته بصورة كبيرة في المنازل، مشيرًا إلى أن العيب الوحيد للبط هو إصابته بإنفلونزا الطيور، ويمثل خطورة على الإنسان في الإصابة بهذا المرض، ولكن خلال الفترة الأخيرة توفر لقاحات لإنفلونزا الطوير بصورة محلية.

وتابع أن البط قد يصاب بمرض التقزم، ولا ينمو بالشكل الكافي، وقد يصاب بالتهاب الكبد وفي هذه الحالة قد يموت عدد كبير من البك، مشيرًا إلى أن البط طائر جميل يوفر الحديد وماغنسيوم والبروتين بصورة جيدة.