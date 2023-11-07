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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 بـ 2989 جنيهًا

الذهب
الذهب

 يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي باعتباره الملاذ الآمن والاستثمار الأفضل في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم من حروب وأزمات.

 وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023، اختلافًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 بيع 2977 وشراء 2989 جنيهًا.

 سعر الذهب اليوم:

 الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

 أسعار الذهب عيار 24       بيع 2,977 شراء 2,989

 أسعار الذهب عيار 22       بيع 2,729 شراء 2,740

 أسعار الذهب عيار 21       بيع 2,605 شراء 2,615

 أسعار الذهب عيار 18       بيع 2,233 شراء 2,241

 أسعار الذهب عيار 14       بيع 1,737 شراء 1,743

 أسعار الذهب عيار 12       بيع 1,489 شراء 1,494

 الأونصة       بيع 92,589 شراء 92,945

 سعر الجنيه الذهب اليوم       بيع 20,840 شراء 20,920

 الكيلو  بيع 2,977,143 شراء 2,988,571

 فشل الذهب في الاستفادة من التراجع الأخير في مستويات الدولار بسبب فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، فالأسواق شعرت بالاطمئنان من عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن استثمارات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها الأسهم الأمريكية.

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