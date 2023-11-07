تنازلي عن الروتين وحضري بيض مقلي بالسجق التركي

يحتاج البعض لوصفة سريعة وجديدة بعيدة عن الوصفات التقليدية التي اعتاد الجميع تناولها والتي قد تسبب ابتعاد البعض عن تناول وجبة الإفطار، لذلك نقدم لك وصفة بيض مقلي مع السجق التركي والتي يمكنك تناولها كوجبة إفطار أو غذاء سريعة.

بيض مقلي بالسجق

طريقة عمل بيض مقلي مع السجق التركي

المقادير

- سجق : 120 جراماً (مقطع دوائر رفيعة)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- البيض : 4 حبات

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- جبن فيتا : 70 جم

- بابريكا : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، واقلي السجق مع التقليب من كلا الجهتين حتى يتغير لونه، ثم ضعي السجق في طبق جانبي.

اقلي البصل في المقلاة نفسها مع التقليب حتى يذبل.

أضيفي مكعبات الطماطم فوق البصل، ونكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، واتركي الخليط على النار حتى تذبل مكعبات الطماطم.

ارفعي المقلاة عن النار، ثم أضيفي السجق المقلي إلى خليط الطماطم.

أضيفي جبن الفيتا، وحركي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

وزعي المزيج في قعر المقلاة بالتساوي وأعيديها على النار، ثم أحدثي 4 فجوات في المزيج، وافقسي حبات البيض فيها، ثم غطّي المقلاة واتركيها على نار خفيفة حتى تمام نضج البيض، ثم قدميه ساخناً.