اتحاد الكرة يخطر المحلة بتعديل موعد مباراته ضد لافيينا

تم إخطار نادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراته ضد فريق لافيينا في دوري المحترفين، وذلك من قِبَل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وبناءً على هذا التعديل، ستقام المباراة بين فريق غزل المحلة ولافيينا على ملعب ستاد غزل المحلة يوم الأحد 19 نوفمبر 2023، في تمام الساعة الخامسة مساءً بدلاً من الاثنين 20 نوفمبر 2023 الساعة 2:30 عصرًا.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الاتحاد لتنظيم جدول المباريات بشكل مناسب وتوفير فرص متكافئة لجميع الأندية المشاركة في الدوري. وبناءً على ذلك، لا يزال فريق غزل المحلة يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة لافيينا، وباستعدادات مكثفة قبل هذا اللقاء المهم.

من المتوقع أن يلتقي الفريقان في مواجهة قوية ومثيرة، حيث سيعمل كل منهما على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث. وتعتبر هذه المباراة فرصة للفريقين للتأكيد على قوتهما والمنافسة على مراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري المحترفين.

بالنظر إلى التعديل الجديد في موعد المباراة، فإنه من المهم أن يكون لاعبو وجماهير نادي غزل المحلة على دراية تامة بالتغييرات الجديدة وترتيب وقتهم وحضورهم للمباراة في الموعد المحدد. ومن ثم، يتطلع الفريق إلى دعم جمهوره والاستفادة من أجواء الاستاد لتحقيق النتيجة المرجوة في هذا اللقاء الهام.