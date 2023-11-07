أندية الدوري السعودي تجيب هل الأفضل اللاعب الأجنبي أو المحلي؟ "أرقام"

الاتحاد يتحول من بطل لمنافس عادي

تستعرض لكم بوابة الوفد الإلكترونية من خلال تقريرها أبرز صفقات أندية الدوري السعودي وبالتحديد نادي الاتحاد، ولماذا تم اختيار الصفقات الموجودة وكيف لم يقم بضم قائمة كاملة من الصفقات كما فعل غيره من الأندية، والتي كان لها دورًا كبيرًا في السيطرة على لاعب أخر.

في الحقلة الثانية اليوم نتحدث عن نادي الاتحاد الذي ضم 5 لاعبين فقط في الموسم الحالي، لكنه لم يأخذ في الاعتبار "دعم المراكز المطلوبة" وسعى وراء تكوين فريق مليء بالنجوم من خارج القارة.

الصفقات الجديد أتت على حساب أسماء كانت تقدم مستوى جيد في الموسم الماضي، وكان لها دور كبير في تحقيق لقب الدوري وعودة الفريق لتحقيق البطولات بعد غياب طويل.

كانت خطط النادي تحقيق النجاح والوصول لمنصات التتويج بالأسماء العالمية دون دعم حقيقي للاعب يفيد الفريق داخل الميدان، حتى ظهرت مشكلات عديده في الفريق ما بين التعثرات المتتالية وانخفاض الروح المعنوية.

الصفقات الجديدة تقضي على طارق حامد وتجلب الهلاك للفريق

تعاقد الاتحاد مع 5 لاعبين جدد والذي أنشأ أزمة داخل النادي بعدما أصبح يمتلك 13 لاعب محترف، مما جعله يوافق على رحيل طارق حامد وبرونو هنريكي وهيلدر كوستا من اجل جوتا وفابينيو.

صفقات الاتحاد جعلت الفريق يخسر لاعب بحجم ووزن طارق حامد في متوسط الميدان وهو من أبرز عوامل تحقيق اللقب في الموسم الماضي وجعل الفريق يمتلك أقوى خط دفاع بـ 13 هدف طوال المسابقة، وفي الموسم الحالي وبوجود كانتي وغياب فابينيو وكورنادو للإصابة استقبلت شباك الفريق 10 اهداف حتى مرور 12 جولة فقط.

تقليل الاعتماد على رومارينيو

غياب التناغم بين اللاعبين ووجود أكثر من مشكلة في غرف الملابس كان سببًا أيضًا في التعثرات المتراكمة مؤخرًا، فضلًا عن انخفاض الروح المعنوية للاعبين مثل رومارينيو الذي بدأ يشعر برحيله في أقرب فرصة.

غاب رومارينيو عن مواجهتين فقط في الموسم الماضي وساهم في 22 هدف منها 14 تم تسجيلهم، في الموسم الحالي ساهم في 8 أهداف حتى الآن وتم استبداله في 7 مواجهات برالغم من أنه عامل مهم في هجوم الفريق.

قد يكون من بين أسباب هبوط مستوى الاتحاد هذا الموسم هو صعوبة الاختيار بين اللاعبين من قبل نونو سانتو، الذي بات مجبرًا على التفريط في بعض عناصر الفريق لإرضاء إدارة النادي، ورغبتها في الصفقات.

عودة حجازي.. أزمة الاتحاد يحلها زيادة الأجانب.. حمدالله علامة استفهام

الآن يمتلك نادي الاتحاد 2 من لاعبيه خارج القائمة وهم أحمد حجازي وجوتا بسبب ازدحام القائمة المحلية، وفي يناير سيعود المدافع المصري مما يتطلب رحيل لاعب أخر او اثنين، أو قرار بزيادة عدد الاجانب وهو الأقرب حتى الآن.

في الموسم الماضي خرج حمدالله من قائمة الاتحاد في 4 مباريات فقط ولم يخرج كبديل في أي لقاء، وسجل 25 هدف بجانب صناعة 3 أخرى، أما في الموسم الحالي فخرج من قائمة الفريق في 5 مباريات حتى الآن بالإضافة إلى 4 مباريات لم يشارك فيها طوال الـ 90 دقيقة كاملة، وسجل 8 اهداف وصنع 2.

حتى الآن تفضل "الإدارة" - وليس الجهاز الفني – كريم بنزيما الذي شارك أكثر من حمدالله وسجل 6 أهداف بجانب صناعة 3 أخرى.

يقترب عبدالرحمن العبود من الرحيل بعدما فقد أهميته بالنسبة للمدرب نونو سانتو الذي اعتمد عليه في الموسم الماضي خلال 25 لقاء، ولم يشارك اللاعب في أي لقاء هذا الموسم بسبب خلاف بينه وبين المدرب، رغم أنه كان من بين أهم عناصر الفريق في وسط الملعب، ويبقى الحل الوحيد هو رحيل سانتو ليبقى العبود.

غرائب وعجائب.. صفقات لا تشارك

تعاقد الاتحاد مع جوتا من نادي سيلتيك الاسكتلندي والذي شارك في الموسم الماضي خلال 43 لقاء ساهم بـ 27 هدف بعدما سجل فيها 15 هدف وصنع 12 هدف اخر، فجأة يجد نفسه خارج القائمة المحلية لفريقه الجديد بعد التعاقد مع المدافع فليبي لويس، وينتظر يناير لتحديد مصيره بعدما شارك في 7 مباريات هذا الموسم سجل فيها هدف وحيد.